TORNADO WATCH 8 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EST THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 57 COUNTIES
IN CENTRAL GEORGIA
BIBB BUTTS CRAWFORD
CRISP DOOLY HOUSTON
JASPER MONROE PEACH
IN NORTH CENTRAL GEORGIA
BARROW CHEROKEE CLAYTON
COBB DAWSON DEKALB
DOUGLAS FAYETTE FORSYTH
FULTON GILMER GWINNETT
HALL HENRY MORGAN
NEWTON PICKENS ROCKDALE
WALTON
IN NORTHEAST GEORGIA
CLARKE JACKSON OCONEE
IN NORTHWEST GEORGIA
BARTOW CARROLL FLOYD
GORDON HARALSON PAULDING
POLK
IN WEST CENTRAL GEORGIA
CHATTAHOOCHEE COWETA HARRIS
HEARD LAMAR MACON
MARION MERIWETHER MUSCOGEE
PIKE SCHLEY SPALDING
STEWART SUMTER TALBOT
TAYLOR TROUP UPSON
WEBSTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF AMERICUS, ATLANTA, BARNESVILLE,
BREMEN, BUENA VISTA, BUTLER, CALHOUN, CARROLLTON, CARTERSVILLE,
CEDARTOWN, COLUMBUS, COMMERCE, CONYERS, CORDELE, COVINGTON,
CUMMING, DALLAS, DAWSONVILLE, DECATUR, DOUGLASVILLE, ELLAVILLE,
ELLIJAY, FORSYTH, FORT BENNING, FORT VALLEY, FRANKLIN,
GAINESVILLE, GRIFFIN, JACKSON, JASPER, LAWRENCEVILLE, MACON,
MADISON, MANCHESTER, MARIETTA, MONROE, MONTEZUMA, MONTICELLO,
NEWNAN, PEACHTREE CITY, PINE MOUNTAIN, PRESTON, RICHLAND,
RIVERDALE, ROBERTA, ROME, STOCKBRIDGE, TALBOTTON, THOMASTON,
VIENNA, WARNER ROBINS, WATKINSVILLE, WEST POINT, WINDER,
WINTERVILLE, WOODSTOCK, AND ZEBULON.