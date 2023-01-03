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MLK Celebration

The United Coalition of Jackson invites the community to the 36th Annual MLK Celebration, set for Monday, Jan. 16, at 1:30 p.m. at Zion Missionary Baptist Church, 709 South Mulberry St., Jackson. The keynote speaker will be Jackson Mayor Carlos Duffey. Music will be provided by the Butts County Community Choir. Dramatic presentations will be provided by the Butts County Church Community. The theme of this year’s celebration is “It Starts With Me: CultivatingA Beloved Community Mindset to Transform Unjust Systems.”

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