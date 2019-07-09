July 17: Larry Franklin Cawthon, J.M. Maddox, William Harris, Bobby Rogers, Mrs. Robert E. McCrary Jr., William Nicky Norsworthy, Lisa Elizabeth Whitesides, Carol Bond Ridgway, Mrs. Charles McLendon, Tina Marie Glover, Richard Richmond, Mrs. W.P. Goodwin, Ronnie Phillip Preston, Virginia Lawson, Crystal Craig, Kevin Witherington, Gregory Miller, Low Fletcher.
July 18: Bill Stewart, Jan Elaine Henderson, Mrs. A.D. Rogers, Charles Douglas Cook, Brenda Lou White, James C. Lynch, Valerie Martin, Mrs. E.F. Bledsoe, Pamela Walker, Cristi Lawton, Melanie Stodghill, David Beville, Terrell Marquon Smith, Justin Hogan, Annette Butcher, Narkesia R. Bush, Brandy Burns, Emma Kate Edmonds, Billy Thompson.
July 19: Lee McLendon, H.L. Moss, Mrs. B.E. Chambers, Grace Parker, Mrs. Clyde Herbert, Gail Carter McLaurin, Mrs. C.P. Freeman, Nancy Lehmann, Sue Kersey, Denise Strickland, Donnie Gay Jr., Vicki Grant, Crystal Nichole Greene.
July 20: Robert Franklin III, Joe Giles, Barry Lynn Hardy, Ruth Bohannon, Bob Watkins, Lance Austin Williamson, Jim Bevis, Scott Fletcher, Mrs. Laura F. Harper, Mrs. Dianne Edwards, Gary Witherington, Adam Daniel Barnes.
July 21: Nellie Patrick, Mrs. Callie Patrick, Janita Cardin, Pamela Jo English, Lonzie Woods, Lewis Jefferson Colwell, Ann Etheridge, James Brown, Edward F. Cardell, Gail W. Bass, Jackie McEachern, Yaschica Miller, Zachary Hall, Christopher Travis.
July 22: Mrs. W.W. Hooten, Wesley Spencer, Patsy Lurlene Gilbert, W.L. Lockhart, Bobby Bohannon, John W. Webb, Jimmy Corley, Charlotte Beal, Mrs. Mike Harrell, Marshall Lundy English, Dennis Pulliam, Carolina Dawn Graham, Amy Sheree Ruff, Robert Selman, Jessica June Williamson, Terrence VaShaun Mayfield, Stephen Jeffery Jones, Ryan Jefferson Lawson.
July 23: Kelly Parker, Mrs. Lucille Hodges, Warren Singley, Mrs. P.D. Byars, James Laurence Lamb, Donald Lanier Cook, Larry Marsh, Larry Allen, Larry Lunceford, Mrs. Lamar A. Craig, Miss Mary Parham, Ronnie McMullen, Brent Meredith, Kim Schroeder, Amy Awtry, Jimmy Trolinger, Mary Sue M. Bryan, Don Baxter, Jimmy Wise.
July 24: Melissa Perkins, Robert Colwell, David Teddy Williamson, Fred Turner, Mrs. Claire King, Ronald Andrews, Mrs. Richard Cobb, Taft King, Todd Jones, Nancy Beckham Shelby, Patti McCarty, Mrs. Lenie Holder.